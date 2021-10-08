В Турции раскрыли «секрет» покупки С-400

Высокопоставленный турецкий чиновник раскрыл изданию Defense News «секрет» взаимоотношений Анкары с Москвой, передает РИА «Новости».

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По его словам, он заключается в том, что Турция ни при каких условиях не намерена идти на поводу у США и сдаваться в вопросе взаимодействия с Россией, в частности, покупки у нее зенитных комплексов С-400.

Чиновник напомнил, что сделка состоялась несмотря на серьезное противодействие со стороны партнеров Турции по НАТО.

В настоящий момент обсуждается закупка второго полка зенитных комплексов. Эти планы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил еще в августе, а после состоявшихся в сентябре переговоров Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным стало известно, что страны намерены расширить сотрудничество и по ряду других направлений.