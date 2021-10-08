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В Турции раскрыли «секрет» покупки у России С-400

Вероника Полынина
1 час назад

Высокопоставленный турецкий чиновник раскрыл изданию Defense News «секрет» взаимоотношений Анкары с Москвой, передает РИА «Новости».

В Турции раскрыли «секрет» покупки С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, он заключается в том, что Турция ни при каких условиях не намерена идти на поводу у США и сдаваться в вопросе взаимодействия с Россией, в частности, покупки у нее зенитных комплексов С-400.

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Чиновник напомнил, что сделка состоялась несмотря на серьезное противодействие со стороны партнеров Турции по НАТО.

В настоящий момент обсуждается закупка второго полка зенитных комплексов. Эти планы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил еще в августе, а после состоявшихся в сентябре переговоров Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным стало известно, что страны намерены расширить сотрудничество и по ряду других направлений.

В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на поставку зенитных комплексов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Россия поставила Турции первые комплексы. После этого США объявили, что исключают Турцию из программы поставки истребителей пятого поколения F-35, и выкупили самолеты, предназначавшиеся для поставок Анкаре.

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