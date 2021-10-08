Лукашенко предложил выпускать продукты под брендом «ЯБатька»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность бесплатно рекламировать продукцию предприятий Белорусского республиканского союза потребительских обществ под марками «Батька» или «ЯБатька». Об этом он заявил на собрании членов союза, передает пресс-служба белорусского лидера.
«Если вы это под маркой "Батька" или еще там что-то придумаете, "ЯБатька" сейчас модно, и если вы хотите это продавать под такой маркой – бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию. Только пошевеливайтесь», - заявил Лукашенко.
Глава государства напомнил, что летом он посетил пекарню в Свислочи, где его угостили хлебом, вкуснее которого он никогда не ел. Директор предприятия в ответ заявила, что плетенку, которой угостили президента, в магазинах теперь называют «батькова», и на нее наблюдается повышенный спрос.
Лукашенко напомнил, что в его детстве все питались простой едой, да и сейчас белорусам не до изысков.
«И войдите в любой ресторан: там же такое наворотят, что трудно представить, - это произведение искусства. А люди хотят смаженку, обыкновенных драников. То есть настал новый период в жизни ( ) Эти все смаженки, драники, огурцы, сало и прочее. Никто лучше не умеет делать. Так вы делайте это. И у вас купят в Минске и богатые люди, и купят с удовольствием», - заверил президент Белоруссии.