Лукашенко предложил выпускать продукты под брендом «ЯБатька»

«И войдите в любой ресторан: там же такое наворотят, что трудно представить, - это произведение искусства. А люди хотят смаженку, обыкновенных драников. То есть настал новый период в жизни ( ) Эти все смаженки, драники, огурцы, сало и прочее. Никто лучше не умеет делать. Так вы делайте это. И у вас купят в Минске и богатые люди, и купят с удовольствием», - заверил президент Белоруссии.