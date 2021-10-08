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Британцев предупредили о дефиците туалетной бумаги «из-за России»

Вероника Полынина
31 минуту назад

Британские ретейлеры предупредили потребителей о возможности увидеть пустые полки из-за пробелов в глобальной цепочке поставок, отсутствия водителей грузовых автомобилей и роста расходов на производство из-за резкого повышения стоимости газа и электричества. Об этом пишет Daily Mail.

Британцев предупредили о дефиците туалетной бумаги «из-за России»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, Великобритания столкнулась с угрозой нехватки туалетной бумаги. Генеральный директор Конфедерации бумажной промышленности Эндрю Лардж заявил, что участники отрасли «очень и очень серьезно пострадали» от роста затрат, а самые большие проблемы возникли у производителей туалетной бумаги и упаковки.

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«Они видят, что их расходы зашкаливают. Это вредит их прибыльности, а в некоторых случаях заставляет их управлять своими производственными темпами, чтобы не подвергать себя очень, очень высоким затратам», - заявил Лардж.

Каждый десятый британский бизнес повысил цены в прошлом месяце из-за роста инфляции, показывает отчет Управления национальной статистики (ONS) за сентябрь.

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Почти у трети компаний наблюдается более высокий, чем обычно, рост эксплуатационных расходов, и многие были вынуждены переложить часть расходов на клиентов.

Больше всего пострадали компании в сфере строительства, услуг и производства. Согласно данным ONS, 23% из этих компаний работают в сфере розничной торговли в секторах, ориентированных на потребителя, а 25% - в обрабатывающей промышленности.

Рост эксплуатационных расходов связан с резким повышением стоимости электроэнергии и газа в таких отраслях, как сталелитейная, стекольная и химическая. Заводы перешли к сокращению производства, чтобы сэкономить на затратах.

Это приведет к тому, что потребители скоро будут платить больше за огромное количество товаров, включая автомобили, строительные материалы, упаковку для пищевых продуктов и даже туалетную бумагу.

Как утверждает издание, ответственность за энергетический кризис в Европе несет российский президент Владимир Путин. Якобы у российской стороны была возможность для увеличения поставок газа на Запад, но она использует этот вопрос как рычаг давления в попытке получить одобрение на строительство и запуск «Северного потока – 2».

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