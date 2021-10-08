Главное за день: проверка переводов на карты и условие мирного договора с Японией

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Япония выдвинула России условие для заключения мирного договора

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, выступая со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента. Для подписания соответствующего документа японские власти требуют решения вопроса принадлежности Курил.

С Россией заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса. Я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора, — сказал Кисида.

ЦБ проверит переводы россиян с карты на карту

Банк России потребовал от участников платежного рынка предоставить до 18 октября данные по выявлению ими дроперских операций. Об этом пишет «Коммерсант».

Дроперами называют граждан или компании, на чьи счета перечисляют украденные деньги. В запросе ЦБ речь идет о переводах денег с карты на карты. Среди требований регулятора – указать ограничения и лимиты по таким операциям, параметры их мониторинга, применяемые способы выявления «дропперов», механизмы контроля таких платежей и прочее. Также ЦБ запросил реестр операций, включая отмененные и заблокированные, суммы комиссий по таким операциям.

В ЦБ отметили, что Р2Р-переводы являются значимой частью платежного рынка.

Шойгу рассказал Путину о новых городах в Сибири

Министр обороны Сергей Шойгу подробно рассказал президенту Владимиру Путину о своем проекте по строительству в Сибири новых городов.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла 8 октября.

«Концептуальная идея была озвучена Шойгу. Сам президент говорил, что Шойгу неоднократно более подробно рассказывал. Но подобные планы должны формулироваться комплексно. И, конечно, на это потребуется время. Тем более что Шойгу продолжит эту работу по партийной линии», — отметил Песков.

ЕС обвинил Россию в задержке регистрации «Спутника V»

Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) невосприимчивы к давлению европейских политиков, передает издание РБК.

Оценивая призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к государствам ЕС по поводу того, чтобы не признавать российские вакцины, а также слова премьер-министра Италии Марио Драги о том, что «Спутник V», очевидно, не будет признан в ЕС.

«Я встречался с инспекторами, и они, если говорить честно, работают в своем собственном мире. Думаю, что они невосприимчивы к давлению. Ряд высказываний, которые вы, вероятно, слышали, могут быть вызваны задержками, и их причины - не в действиях ЕМА или ЕС», — полагает Эдерер.

Главред «Новой газеты» Муратов получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премию мира за 2021 год присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет подчеркнул их «усилия, направленные на защиту свободы выражения мнений, что выступает предпосылкой демократии и прочного мира».

Отмечается, что Муратов стал третьим гражданином России, получившим премию мира. Ранее ее вручили правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Избитому дагестанцами в метро выплатят 2 миллиона рублей

Пассажиру метро в Москве, которого избили после того, как он вступился за девушку, будет выплачено 2 млн рублей. Об этом сегодня, 8 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Instagram.

«Спасибо девушке, которая оказала помощь в задержании бандитов. Также благодарность за оперативную работу машинисту, дежурной и полицейским. Поручил администрации метрополитена предоставить пострадавшему пассажиру материальную помощь в размере 2-х миллионов рублей», - написал мэр.

В Москве произошло массовое отравление мигрантов

Массовое отравление мигрантов произошло в одном из московских хостелов. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, один из иностранных граждан скончался на месте. Еще троих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Уточняется, что приезжие смогли дозвониться до владельца хостела и заранее сообщить, что чувствуют себя плохо. По прибытии дверь хозяину хостела никто не открыл, поэтому ему пришлось ее выломать. В помещении он обнаружил мужчин на полу без сознания.

В США призвали наказать Россию из-за цен на газ

Россия спровоцировала рост цен на газ, ограничив поставки на европейский рынок, в связи с чем Белый дом должен расширить санкции против трубопровода «Северный поток-2». С таким заявлением выступил американский конгрессмен-республиканец Майкл Маккол на слушаниях в международном комитете палаты представителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Конгрессмен заявил, что Кремль таким образом якобы хочет ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», по которому Россия планирует поставлять в Европу дополнительные объемы газа.

«Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту», – считает Маккол.

В России повысят стоимость капремонта

До конца года контракты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов могут быть пересмотрены из-за роста цен на строительные материалы. Об этом со ссылкой на постановление правительства пишет «Коммерсант».

При этом, по данным издания, стоимость контрактов может увеличиваться не более чем на 25% и должна укладываться в предельную стоимость услуг по капремонту. Также она не может превышать объем средств, которые регоператор вправе ежегодно тратить на программу капитального ремонта.

Морпехов США задержали в Москве

Трех военнослужащих корпуса морской пехоты посольства США в Москве подозревают в краже рюкзака у детского психолога в баре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.