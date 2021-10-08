Состояние Саакашвили сочли очень опасным

"Я приехал в среду утром и жду, когда можно будет увидеться с ним. Он в целом здоровый человек... В целом, я оцениваю его состояние как очень опасное. Мой план - немедленно взять у него кровь, а также сделать электрокардиограмму, чтобы сравнить ее с его предыдущими анализами", - сказал врач журналистам.