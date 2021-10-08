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Состояние Саакашвили сочли очень опасным

Елена Прошина
53 минуты назад

Личный врач считает состояние заключенного под стражу и объявившего голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили очень опасным, пишет РИА Новости.

Состояние Саакашвили сочли очень опасным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лечащий врач Николоз Кипшидзе прилетел в Тбилиси из США.

"Я приехал в среду утром и жду, когда можно будет увидеться с ним. Он в целом здоровый человек... В целом, я оцениваю его состояние как очень опасное. Мой план - немедленно взять у него кровь, а также сделать электрокардиограмму, чтобы сравнить ее с его предыдущими анализами", - сказал врач журналистам.

Издание напомнило, что в пятницу адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более, чем на 12 килограммов.

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Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября накануне местных выборов. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили планировал устроить государственный переворот и беспорядки. Саакашвили на родине осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Экс-президент также является фигурантом других уголовных дел - о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета, которые в настоящее время рассматривают суды. Саакашвили был президентом Грузии два срока подряд – с 2004 по 2013 годы. После ухода с поста главы государства уехал на Украину.

В мире,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,РИА Новости,
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