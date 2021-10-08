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Медведчуку предъявили обвинения в госизмене и содействии терроризму

Елена Прошина
13 минут назад

Правоохранительные органы Украины предъявили новое обвинение в госизмене председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутату Верховной рады Виктору Медведчуку, также он подозревается в содействии деятельности террористических организаций, пишет ТАСС со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

Медведчуку предъявили обвинения в госизмене и содействии терроризму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы сообщили о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку за госизмену и содействие деятельности террористических организаций», - сказала Венедиктова на брифинге.

Предполагается, что Медведчук причастен к реализации схемы поставки угля с территорий Донбасса в конце 2014 - начале 2015 года. Как уточнила Венедиктова на своей странице в Facebook, сумма, потраченная государственными украинскими предприятиями, составляет более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов.

«Своими действиями, по версии следствия и прокуроров, этот народный депутат поставил Украину в зависимости от ЛНР и ДНР в вопросах безопасности энергетической системы нашего государства», - написала Венедиктова.

Как пишет РИА Новости, Венедиктова в мае сообщила, что Медведчук и его соратник Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.

В мире,Ирина Венедиктова,Тарас Козак,Виктор Медведчук,Верховная Рада,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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