В Польше заявили о стрельбе на границе с Белоруссией

В Госпогранкомитете Белоруссии отвергли обвинения Польши в том, что белорусский патруль открыл огонь в направлении польских солдат на границе. Об этом пишет ТАСС.
"В предыдущие сутки ни на одном из участников государственной границы оружие не применялось", - сказал ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Ранее пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская сообщила журналистам, что в сторону польских солдат на границе был открыт огонь белорусским патрулем. Она предположила, что это были выстрелы холостыми патронами или стреляли намеренно мимо. Она добавила, что в результате инцидента пострадавших нет.
В Белоруссии эти заявления назвали голословными и подчеркнули, что польская сторона не представила видео или фото в качестве доказательств. Госпогранкомитет направил в Польшу официальный запрос с требованием предоставить информацию, касающуюся заявления представителя пограничной стражи республики.