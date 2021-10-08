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В Польше заявили о стрельбе на границе с Белоруссией

Елена Прошина
28 минут назад

В Госпогранкомитете Белоруссии отвергли обвинения Польши в том, что белорусский патруль открыл огонь в направлении польских солдат на границе. Об этом пишет ТАСС.

В Польше заявили о стрельбе на границе с Белоруссией
Фото: ReutersReuters

"В предыдущие сутки ни на одном из участников государственной границы оружие не применялось", - сказал ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Ранее пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская сообщила журналистам, что в сторону польских солдат на границе был открыт огонь белорусским патрулем. Она предположила, что это были выстрелы холостыми патронами или стреляли намеренно мимо. Она добавила, что в результате инцидента пострадавших нет.

В Белоруссии эти заявления назвали голословными и подчеркнули, что польская сторона не представила видео или фото в качестве доказательств. Госпогранкомитет направил в Польшу официальный запрос с требованием предоставить информацию, касающуюся заявления представителя пограничной стражи республики.

В мире,Антон Бычковский,ИТАР-ТАСС,
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