В Польше заявили о стрельбе на границе с Белоруссией

В Госпогранкомитете Белоруссии отвергли обвинения Польши в том, что белорусский патруль открыл огонь в направлении польских солдат на границе. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

"В предыдущие сутки ни на одном из участников государственной границы оружие не применялось", - сказал ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Ранее пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская сообщила журналистам, что в сторону польских солдат на границе был открыт огонь белорусским патрулем. Она предположила, что это были выстрелы холостыми патронами или стреляли намеренно мимо. Она добавила, что в результате инцидента пострадавших нет.