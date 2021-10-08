Депутата Рады захотели наказать за поздравление Путина

Члены партии Виталия Кличко «УДАР» призвали Верховную раду, Службу безопасности Украины (СБУ), Совет по национальной безопасности и обороне (СНБО) и президента Владимира Зеленского лишить гражданства народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илью Киву из-за поздравления, которое он направил российскому президенту Владимиру Путину в день его рождения.
В обращении, опубликованном в Facebook депутата Артура Палатного, партия Кличко просит комитет Рады по депутатской этике срочно рассмотреть вопрос о нарушении Кивой присяги народных депутатов и инициировать процесс лишения его мандата.
По мнению депутатов, СБУ должна начать в отношении Кивы уголовное производство по статье о госизмене, А СНБО – ввести санкции против Кивы, так как его действия якобы угрожают национальной безопасности Украины.
Кроме того, депутаты «УДАРа» просят президента страны Владимира Зеленского дать Илье Киве «свободу от украинского гражданства».
В тексте отмечается, что отсутствие реакции со стороны Киева на поздравление российского президента может вызвать недоумение у «западных партнеров» и показать слабость власти.
Накануне Илья Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с 69-летием. Он записал видеообращение, в котором пожелал российскому лидеру сил, здоровья и божьего благословения.