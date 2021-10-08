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Депутата Рады захотели наказать за поздравление Путина

Вероника Полынина
49 минут назад

Члены партии Виталия Кличко «УДАР» призвали Верховную раду, Службу безопасности Украины (СБУ), Совет по национальной безопасности и обороне (СНБО) и президента Владимира Зеленского лишить гражданства народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илью Киву из-за поздравления, которое он направил российскому президенту Владимиру Путину в день его рождения.

Депутата Рады захотели наказать за поздравление Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обращении, опубликованном в Facebook депутата Артура Палатного, партия Кличко просит комитет Рады по депутатской этике срочно рассмотреть вопрос о нарушении Кивой присяги народных депутатов и инициировать процесс лишения его мандата.

Депутат Рады поздравил Путина фразой из «Звездных войн»

По мнению депутатов, СБУ должна начать в отношении Кивы уголовное производство по статье о госизмене, А СНБО – ввести санкции против Кивы, так как его действия якобы угрожают национальной безопасности Украины.

Кроме того, депутаты «УДАРа» просят президента страны Владимира Зеленского дать Илье Киве «свободу от украинского гражданства».

В тексте отмечается, что отсутствие реакции со стороны Киева на поздравление российского президента может вызвать недоумение у «западных партнеров» и показать слабость власти.

Накануне Илья Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с 69-летием. Он записал видеообращение, в котором пожелал российскому лидеру сил, здоровья и божьего благословения.

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