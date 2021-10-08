Депутата Рады захотели наказать за поздравление Путина

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В обращении, опубликованном в Facebook депутата Артура Палатного, партия Кличко просит комитет Рады по депутатской этике срочно рассмотреть вопрос о нарушении Кивой присяги народных депутатов и инициировать процесс лишения его мандата.

По мнению депутатов, СБУ должна начать в отношении Кивы уголовное производство по статье о госизмене, А СНБО – ввести санкции против Кивы, так как его действия якобы угрожают национальной безопасности Украины.

Кроме того, депутаты «УДАРа» просят президента страны Владимира Зеленского дать Илье Киве «свободу от украинского гражданства».

В тексте отмечается, что отсутствие реакции со стороны Киева на поздравление российского президента может вызвать недоумение у «западных партнеров» и показать слабость власти.