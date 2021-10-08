Президент США Джо Байден перепутал женщину с мужчиной во время выступления на пресс-конференции в штате Иллинойс. В своей приветственной речи американский лидер перепутал мэра Чикаго Лори Лайтфут с мужчиной и назвал ее "мистером мэром".

Фото: Reuters Reuters

Оговорка могла остаться незамеченной, если бы не пользователи Twitter, которые быстро подхватили её. Сам ролик уже успел стать вирусным.

«Если это худшая ошибка, которую Байден допустит за сегодня, то можно сказать, что нам повезло», – написал Bearfanmike.

«Театр в лице президента США никогда не останавливается», – прокомментировал ситуацию MF.

Wait did @JoeBiden just call Lori Lightfoot “Mr. Mayor?”



What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz— Kate Hyde (@KateHydeNY) October 7, 2021

Также пользователи Twitter вспомнили и другую оговорку главы государства. Глава Белого дома запутался в вопросе к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону и назвал себя «президентом Иллинойса».

Некоторые пользователи интернета отметили, что подобные случаи не сколько странные или смешные, сколько страшные, а также обратили внимание на «сбивчивое дыхание» 78-летнего Байдена.