Президент США Джо Байден перепутал женщину с мужчиной во время выступления на пресс-конференции в штате Иллинойс. В своей приветственной речи американский лидер перепутал мэра Чикаго Лори Лайтфут с мужчиной и назвал ее "мистером мэром".
Оговорка могла остаться незамеченной, если бы не пользователи Twitter, которые быстро подхватили её. Сам ролик уже успел стать вирусным.
«Если это худшая ошибка, которую Байден допустит за сегодня, то можно сказать, что нам повезло», – написал Bearfanmike.
«Театр в лице президента США никогда не останавливается», – прокомментировал ситуацию MF.
Также пользователи Twitter вспомнили и другую оговорку главы государства. Глава Белого дома запутался в вопросе к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону и назвал себя «президентом Иллинойса».
Некоторые пользователи интернета отметили, что подобные случаи не сколько странные или смешные, сколько страшные, а также обратили внимание на «сбивчивое дыхание» 78-летнего Байдена.
Напомним, что во время предвыборной гонки будущий президент уже совершал ошибки. Так, в ходе дебатов Байден назвал своего главного конкурента на президентское кресло Дональда Трампа Бараком Обамой.