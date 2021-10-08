Драники вместо дефлопе: Лукашенко рассказал, чего хотят белорусы

Лукашенко считает, что белорусы больше не хотят ни американской еды, которая стала доступна после развала Советского Союза, ни ресторанных изысков. По его словам, новым трендом стали смаженка и обыкновенные драники, и предприятиям потребкооперации нужно учитывать это в своем меню, пишет агентство «Белта».
Лукашенко на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ вспомнил, какая еда была на столе во времена его детства.
«Мы питались очень просто. Хорошая была здоровая пища. Но она не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе. И наши люди, когда развалился Советский Союз, бросились на эту пищу. Это тоже естественно. Я это нормально воспринимаю. Попробовали. И войдите в любой ресторан: там же такое наворотят, что трудно представить, - это произведение искусства. А люди хотят смаженку, обыкновенных драников. То есть настал новый период в жизни. Это всегда маятник: туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент. И вы не должны его потерять», - сказал Лукашенко.
По его словам, смаженку, драники, огурцы, сало и другие традиционные для Белоруссии продукты никто не умеет делать так же хорошо.
«Так вы делайте это. И у вас купят в Минске и богатые люди, и купят с удовольствием», - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что многие зарубежные дипломаты ходят не в магазины, а на рынок за фермерской продукцией, и представителям потребкооперации нужно этим пользоваться.
«И если вы будете шевелиться, то за мной не заржавеет. Я всегда смогу подставить плечо", - пообещал белорусский президент.