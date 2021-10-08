Драники вместо дефлопе: Лукашенко рассказал, чего хотят белорусы

«Мы питались очень просто. Хорошая была здоровая пища. Но она не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе. И наши люди, когда развалился Советский Союз, бросились на эту пищу. Это тоже естественно. Я это нормально воспринимаю. Попробовали. И войдите в любой ресторан: там же такое наворотят, что трудно представить, - это произведение искусства. А люди хотят смаженку, обыкновенных драников. То есть настал новый период в жизни. Это всегда маятник: туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент. И вы не должны его потерять», - сказал Лукашенко.