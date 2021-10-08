Украинского актера затравили за роль российского моряка

«Пока на уровне государства не будет запрета на сотрудничество с нападающей страной, все будет зависеть только от совести и мировоззрения конкретных лиц. Пока у нас гастролируют работники культуры из той страны, до тех пор и наши будут туда ездить», - добавила Валентина Воронова.