Украинского актера затравили за роль российского моряка

Украинский актер Виталий Салий снялся в сериале о российских военных и разозлил украинских пользователей. Одной из первых внимание на его новую роль обратила писательница Лариса Ницой.
«Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не жмут? Хоть нормально платят? Не продешевил?» - написала она, сопроводив свой пост фотографией актера в российской форме.
Писательница заявила, что Салий играет российского «военного доблестного моряка», пока украинские «мальчики сидят в окопах».
Ницой отметила, что в актер числится в труппе Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра.
«Упыря выбросить в Днепр на корм сомам», - так прокомментировал пост писательницы пользователь Леонид Романенко.
«До сих пор закон о коллаборационизме не принят», - отметила Марина Соченко.
«Пока на уровне государства не будет запрета на сотрудничество с нападающей страной, все будет зависеть только от совести и мировоззрения конкретных лиц. Пока у нас гастролируют работники культуры из той страны, до тех пор и наши будут туда ездить», - добавила Валентина Воронова.
Ранее украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих раскритиковали на родине из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене. Снимок был сделан во время Олимпиады в Токио. Ласицкене тогда завоевала золото в прыжках в высоту, а Магучих получила бронзовую медаль. Из-за фото заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обещала провести с Магучих воспитательную беседу.