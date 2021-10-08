Лукашенко отказался вставать на колени перед Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии и встать на колени перед западными странами. Об этом пишет БелТА.

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С таким заявлением глава государства выступил на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

«Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня», - заявил Александр Лукашенко.

Он призвал жителей страны «отстоять этот клочок земли для детей и внуков» и не позволить занять Белоруссию полякам.

«И если мы в экономике, в деятельности Белкоопсоюза выдержим, никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны. У нас есть чем им ответить. А в экономике сегодня в стране исполнительская дисциплина», - заметил президент.

Он также напомнил, что «за ним не заржавеет» и, «если не начать шевелиться», то полномочий исправить ситуацию у него хватит.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий президент Александр Лукашенко, а второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Сама Тихановская покинула страну и с тех пор регулярно выступает с политическими заявлениями и призывами к жителям Белоруссии.