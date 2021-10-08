На Украине рассказали о плане на случай остановки газового транзита

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Киева есть план на случай, если российский транзит будет прерван. Выступление министра перед Верховной радой транслировалось на YouTube.
По словам Галущенко, план заключается в диверсификации закупок газа. Украина начнет воплощать этот план в жизнь, «если почувствует, что объем поставок со стороны РФ критически уменьшается».
Министр добавил, что в 2023 году Киев планирует присоединиться к европейской системе поставки электроэнергии.
«Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. < > Рассчитываться с Россией я буду отсоединением от энергосистемы России», - заключил он.
На совещании по вопросам энергетики 6 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна полностью выполнять все обязательства по транзиту газа в Европу через Украину.
«Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - подчеркнул президент.
Он отметил, что «Газпрому» было бы выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов транзита, но при этом увеличить прокачку по новым трубопроводам в обход страны
«Но я прошу этого не делать», - подчеркнул Путин.