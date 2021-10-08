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Лукашенко заявил, что он не собирается "вставать на колени"

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Президент Белоруссии в ходе собрания представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ заявил, что для того, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии, необходимо укреплять экономику страны, сообщает БелТА.

Лукашенко отказался встать на колени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже свое на коленях отстояли", - заявил глава государства.

Лукашенко добавил, что когда "поляки займут Беларусь, то все будут начальниками".

"Попадете под плетку, да еще какую. Я это знаю. И если мы в экономике, в деятельности Белкоопсоюза выдержим, никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны. У нас есть чем им ответить", - заключил он.

Отношения между Белоруссией и странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, когда Евросоюз, Великобритания, США, Канада обвинили власти в Минске в нарушениях прав человека, а также хода выборов. В результате против Белоруссии были введены санкции. Ранее Лукашенко рассказал, что на промышленных предприятиях Белоруссии работают шпионы, которые передают западным спецслужбам информацию о том, какие принимаются меры для минимизации воздействия санкций на экономику страны.

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