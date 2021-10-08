Лукашенко отказался встать на колени

"Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже свое на коленях отстояли", - заявил глава государства.