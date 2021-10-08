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Боррель считает, что Россия не станет "сверхдержавой"

ТАССиещё 1
23 минуты назад

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что ни Россия, ни Турция не станут "сверхдержавами".

Боррель считает, что Россия не станет "сверхдержавой"
Фото: ReutersReuters

Выступая в пятницу на форуме "Новая экономика" в Мадриде, он заявил, что сейчас в мире существует группа государств, которые "пытаются извлечь выгоду" из той или иной ситуации.

"Там находятся такие важные страны, как Россия, Индия и Турция, которые ранее являлись империями, снова хотят ими стать, особенно Россия и Турция. Это великие государства, они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть и являются региональными державами, у них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют", - утверждал Боррель.

При этом он добавил, что РФ "имеет экстраординарную значимость для Европы". Глава европейской дипломатии считает, что в отношениях с Москвой "необходимо найти взвешенную позицию".

"Нужно пытаться взаимодействовать по многим направлениям", - подчеркнул он.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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