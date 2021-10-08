Обзор иноСМИ: спецназ США на Тайване и удар по России "крымской платформой"

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Спецназ США тайно перебросили на Тайвань

Контингент Сил специальных операций Корпуса морской пехоты США тайно работает на территории Тайваня «на фоне усиления китайской агрессии». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на WSJ.

По данным журналистов, американский спецназ работает над обучением тайваньских военных. За последний год около двух десятков спецназовцев США занимались «наземной» подготовкой местных солдат, а морские пехотинцы работали над обучением подразделений небольших судов, утверждают журналисты. Новость о тайных силах США на Тайване появилась всего через несколько дней после того, как рекордное количество китайских военных самолетов вошло в зону противовоздушной обороны острова.

Зачем Украина бьет по России «Крымской платформой»

В августе, во время празднования 30-летия независимости Украины, в Киеве прошел саммит «Крымская платформа» с участием высокопоставленных чиновников ЕС и нескольких президентов. Как пишет автор Al Jazeera Имад аш-Шадияк, с помощью этого саммита Украина решила воплотить в жизнь поговорку «враг моего врага - мой друг».

«Быть сверхдержавой»: почему Германия не прижмет РФ к стенке

Польский историк Кшиштоф Рак считает, что Германия поддерживает хорошие отношения с Россией вовсе не из-за экономики, а ради мирового господства. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Историк заявил, что немцы «болезненно прагматичны», а их интересы неизменны. По его версии, Германия нужна России, «чтобы быть сверхдержавой». Рак подчеркнул, что Германия стремится принимать участие в формировании мирового порядка, но для этой роли у нее не хватает военного потенциала, который как раз есть у РФ. По мнению историка, если бы Россия хотела повлиять на Путина, она давно бы это сделала: «достаточно было бы собрать основных европейских клиентов «Газпрома» и прижать Россию к стенке».

По словам автора, в российских кругах считают, что участие в саммите протурецких депутатов подтверждает «националистические» попытки Анкары завербовать боевиков для войны с ДНР и ЛНР под «крымским» лозунгом. При этом в глазах Москвы «Крымская платформа» стала, скорее, театром, нежели «политической необходимостью».

Американцы массово становятся марксистами

Опрос, проведенный Центром культурных исследований при Христианском университете Аризоны, показал, что взрослые американцы, особенно миллениалы, все чаще поддерживают марксистские взгляды, к примеру, отказ от частной собственности и традиционной морали. Об этом сообщает The Washington Times.

Основатель центра, исследователь Джордж Барна рассказал, что десять процентов американцев усвоили марксистскую идеологию и опираются на нее в своих повседневных решениях, хотя только один процент респондентов принимает марксизм в качестве основного мировоззрения. Около 27 процентов участников опроса согласились с тем, что появление частной собственности способствовало и способствует экономическому неравенству. Еще 41 процент заявил, что раса «используется белыми людьми для продвижения своих экономических и политических интересов за счет не белых людей».

80 миллионам европейцев не хватает денег на газ и свет

Euronews рассказал об усилении «энергетической бедности» в ЕС. Зима приближается, цены на энергоносители растут и 80 миллионов европейцев не знают, хватит ли им денег для оплаты счетов на свет и газ.