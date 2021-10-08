Зеленский помиловал десятки осужденных военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного военного. Такое произошло впервые в новейшей истории этой страны. Об этом сегодня, 8 октября сообщили в офисе главы государства, передает ТАСС.

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«Президент подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника. Такого рода отдельное представление о помиловании военных предпринято впервые в новейшей истории Украины. При выборе лиц для помилования учитывались их заслуги перед страной», - цитирует пресс-служба руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Известно, что решение об освобождении или частичном уменьшении срока наказания для 31 осужденного военного Владимир Зеленский принял по инициативе консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

По словам главы комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, в качестве кандидатов рассматривали исключительно тех лиц, кто не совершил тяжких преступлений. Комиссия не брала в расчет осужденных за совершение аварий в нетрезвом состоянии и за убийство.

Чтобы установить круг лиц для помилования, председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Елена Вербицкая встретилась с более чем 200 осужденными военнослужащими.