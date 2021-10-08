В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 83.19
Войти в почту

Зеленский помиловал десятки осужденных военных

Анна Безрукова
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного военного. Такое произошло впервые в новейшей истории этой страны. Об этом сегодня, 8 октября сообщили в офисе главы государства, передает ТАСС.

Зеленский помиловал десятки осужденных военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника. Такого рода отдельное представление о помиловании военных предпринято впервые в новейшей истории Украины. При выборе лиц для помилования учитывались их заслуги перед страной», - цитирует пресс-служба руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Известно, что решение об освобождении или частичном уменьшении срока наказания для 31 осужденного военного Владимир Зеленский принял по инициативе консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

По словам главы комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, в качестве кандидатов рассматривали исключительно тех лиц, кто не совершил тяжких преступлений. Комиссия не брала в расчет осужденных за совершение аварий в нетрезвом состоянии и за убийство.

Чтобы установить круг лиц для помилования, председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Елена Вербицкая встретилась с более чем 200 осужденными военнослужащими.

В настоящее время комиссия работает над рассмотрением прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.

В мире,Елена Вербицкая,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители