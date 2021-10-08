В Киеве найден мертвым исключенный из партии Зеленского депутат

В Киеве найден мертвым депутат Рады Поляков, ранее исключенный из партии «Слуга народа». Об этом в Telegram написал недавно снятый с поста спикера Верховной Рады внефракционный нардеп Дмитрий Разумков. Смерть депутата также подтвердили в киевской полиции.

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«Сегодня мертвым был обнаружен народный депутат Антон Поляков. Приношу мои соболезнования родственникам и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!» — отметил он.

Telegram-канал Новини. LIVE уточняет, что Поляков умер 8 октября примерно в 3.00 в такси. Его тело было доставлено в киевский морг.

Как рассказали в киевской полиции, депутату стало плохо по дороге в такси, ему пытались помочь медики врачи скорой, но все предпринятые меры были безрезультатны. В настоящее время на месте происшествия полицейские проводят все требуемые первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств смерти народного депутата.

По факту произошедшего начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть».

Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. Проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД Украины (Одесса), где охранял подвижной состав при этапировании заключенных.