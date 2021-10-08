Россиянин стал первым заболевшим COVID-19 на Шпицбергене

Первый случай заражения коронавирусом выявили на норвежском архипелаге Шпицберген - инфицированным оказался рыбак из России. Об этом сообщает местное издание Fiskeribladet.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В статье говорится, что российского гражданина оставили на вертолете в больницу Лонгйира - крупнейшего населенного пункта архипелага.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о "глобальной катастрофе" из-за неравномерного распределения вакцин от SARS-CoV-2 и рассказал о стратегии, которая позволит к середине 2022 года привить 70% населения Земли. До этого стало известно, что из-за пандемии коронавируса в третий раз отменили Женевский автосалон.