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Россиянин стал первым заболевшим COVID-19 на Шпицбергене

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Первый случай заражения коронавирусом выявили на норвежском архипелаге Шпицберген - инфицированным оказался рыбак из России. Об этом сообщает местное издание Fiskeribladet.

Россиянин стал первым заболевшим COVID-19 на Шпицбергене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В статье говорится, что российского гражданина оставили на вертолете в больницу Лонгйира - крупнейшего населенного пункта архипелага.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о "глобальной катастрофе" из-за неравномерного распределения вакцин от SARS-CoV-2 и рассказал о стратегии, которая позволит к середине 2022 года привить 70% населения Земли. До этого стало известно, что из-за пандемии коронавируса в третий раз отменили Женевский автосалон.

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По словам организаторов выставки, отмена связана с ограничениями на передвижение между странами для представителей автокомпаний, посетителей и журналистов. Последний автосалон проходил в 2019 году.

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