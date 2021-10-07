Генсек ООН оценил план глобальной вакцинации от COVID

"Успех этого плана зависит от равного распределения вакцин. Без скоординированного и равного подхода сокращение числа случаев инфицирования в странах не будет устойчивым с течением времени. Ради всеобщего блага мы должны вывести все страны на широкий охват вакцинации", - отметил Гутерриш.