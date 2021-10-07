Генсек ООН оценил план глобальной вакцинации от COVID

Для того, чтобы вакцинировать от коронавируса к концу года 40% населения мира, необходимо 8 млрд долларов, считает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.
Стратегию глобальной вакцинации в ООН представили в четверг.
Разработанный ВОЗ детальный план предусматривает вакцинацию 40% населения мира к концу 2021 года и 70% - к середине 2022 года.
"Успех этого плана зависит от равного распределения вакцин. Без скоординированного и равного подхода сокращение числа случаев инфицирования в странах не будет устойчивым с течением времени. Ради всеобщего блага мы должны вывести все страны на широкий охват вакцинации", - отметил Гутерриш.
Он считает, что предстоящая в октябре встреча G20 поможет достижению этой цели.