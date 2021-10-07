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Генсек ООН оценил представленный ООН план глобальной вакцинации от COVID

Елена Прошина
1 час назад

Для того, чтобы вакцинировать от коронавируса к концу года 40% населения мира, необходимо 8 млрд долларов, считает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

Генсек ООН оценил план глобальной вакцинации от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стратегию глобальной вакцинации в ООН представили в четверг.

Разработанный ВОЗ детальный план предусматривает вакцинацию 40% населения мира к концу 2021 года и 70% - к середине 2022 года.

"Успех этого плана зависит от равного распределения вакцин. Без скоординированного и равного подхода сокращение числа случаев инфицирования в странах не будет устойчивым с течением времени. Ради всеобщего блага мы должны вывести все страны на широкий охват вакцинации", - отметил Гутерриш.

Он считает, что предстоящая в октябре встреча G20 поможет достижению этой цели.

В мире,Антониу Гутерриш,ВОЗ,ООН,ИТАР-ТАСС,
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