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В офисе Зеленского назвали препятствие для захвата Крыма

Вероника Полынина
1 час назад

Украина сможет вернуть Крым военным путем в случае крупного регионального конфликта, считает внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

В офисе Зеленского назвали препятствие для захвата Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Советник назвал Крым «очень неприятной историей», потому что там «слишком тонкий перешеек», и Украине сложно осуществить наступление. Поэтому пока Киев предпочитает рассматривать дипломатические пути возвращения контроля над полуостровом.

«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы», - сказал Арестович, его слова приводит РИА «Новости».

При этом он выразил уверенность, что украинские вооруженные силы даже сейчас способны «вынести» российскую группировку войск в Крыму.

На Украине назвали единственный способ «вернуть» Крым

Ранее Алексей Арестович заявил, что причиной, по которой в 2014 году Украина потеряла Крым, стало бездействие украинских военных. По его словам, нужно было найтись двадцати военным, которые бы не побоялись и открыли огонь по российским солдатам, однако они этого не сделали, «потому что был тотальный моральный обвал – командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав». Арестович выразил сожаление в связи с тем, что прямого приказа стрелять из Киева не поступило, и не нашлось людей, которые смогли бы этот приказ выполнить.

В мире,Алексей Арестович,РИА Новости,
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