В офисе Зеленского назвали препятствие для захвата Крыма

«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы», - сказал Арестович, его слова приводит РИА «Новости».

Ранее Алексей Арестович заявил, что причиной, по которой в 2014 году Украина потеряла Крым, стало бездействие украинских военных. По его словам, нужно было найтись двадцати военным, которые бы не побоялись и открыли огонь по российским солдатам, однако они этого не сделали, «потому что был тотальный моральный обвал – командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав». Арестович выразил сожаление в связи с тем, что прямого приказа стрелять из Киева не поступило, и не нашлось людей, которые смогли бы этот приказ выполнить.