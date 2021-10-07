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Макрон отказался от лучших багетов Парижа

Российская Газета
59 минут назад

Таков обычай: каждую осень муниципалитет Парижа проводит среди городских хлебопеков конкурс на лучший багет года. Специальная комиссия в течение нескольких дней дегустирует представленную на их суд продукцию, а после называет лучшую. На этот раз в состязании принимали участие 172 столичных пекаря, и победителем был объявлен уроженец Туниса Макрам Акрут, владелец булочной в одном из восточных кварталов Парижа.

Макрон отказался от лучших багетов Парижа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо приза в четыре тысячи евро, он должен был стать эксклюзивным поставщиком хлеба в Елисейский дворец на целый год. Эта традиция, заметим, сложилась без малого 30 лет назад при президенте Франсуа Миттеране, и до сих пор соблюдалась его преемниками. Но на этот раз произошла осечка. Несмотря на то, что сразу после конкурса администрация Макрона поздравила Макрама Акрута, что прежде автоматически означало "добро" на поставку багетов, этого не случилось.

Оказалось, что сразу после конкурса недоброжелатели, судя по всему, из числа соотечественников, нашли на странице хлебопека в соцсетях посты на арабском, некоторые из которых серьезно задевали Францию. Так, в одном из них говорилось о том, что Франция "способствует распространению декадентства в Тунисе для продвижения своих колониальных устремлений и заставляет отдаляться от религии и ценностей ислама".

Компрометирующие скриншоты были опубликованы на сайте Tunis Tribune, а после и на французских интернет-ресурсах с вытекающими из этого последствиями. Макрам был расстроен до глубины души, подал иск в полицию, где указал, что его аккаунт взломали и что он не был автором сомнительных высказываний, а лишь репостил чужие. Но дело было сделано. Пекаря отлучили от Елисейского.

В мире,Франсуа Миттеран,
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