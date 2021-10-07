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В США призвали ввести санкции против России за всплеск цен на газ

Lenta.ru
14 минут назад

Американский конгрессмен Майкл Маккол обвинил Россию в том, что она якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал США ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

В США призвали наказать Россию за рост цен на газ
Фото: PixabayPixabay

В опубликованном заявлении Маккол утверждает, что действия, которые он приписывает Кремлю, имеют целью ускорить ввод в эксплуатацию газопровода, по которому Москва собирается поставлять дополнительные объемы газа в Европу.

«Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту», — считает конгрессмен, обвинив президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток якобы оказать давление на Европу через манипуляцию региональным газовым рынком и провоцирование «жестокого энергетического кризиса на континенте».

«Если Байден немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против "Северного потока 2" и не остановит трубопровод, он тем самым даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других наших европейских партнеров», — заключил Маккол.

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Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон продолжает выступать против газопровода «Северный поток-2», даже после начала его заполнения газом. Пресс-секретарь ведомства Нед Прайс добавил, что Соединенные Штаты пока не готовы комментировать старт заполнения первой нитки, но продолжают оценивать текущую ситуацию и готовы применять закон в соответствии с результатами мониторинга.

В мире,Ангела Меркель,Майкл Маккол,Нед Прайс,Джозеф Байден,Газпром,Госдеп США,РИА Новости,
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