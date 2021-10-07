Королева Британии начала готовить правнука Джорджа к роли короля

Королева Великобритании Елизавета II начала готовить сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джорджа Кембриджского к роли короля. Woman’s Day отметили, что мальчику на данный момент исполнилось восемь лет.
По информации источника издания, Елизавета II настояла на том, чтобы проводить с Джорджем больше времени.
«Она мягко обращается с ним, читает ему свои старые дневники периода принцессы, показывает фильмы о своем становлении королевой и поощряет к следованию по стопам своего отца, который однажды тоже станет королем», — говорится в материале со ссылкой на источник.
Woman’s Day добавили, что монарх проводит с Джорджем больше времени, чем когда-то со своим сыном, следующим королем, Чарльзом, и внуком Уильямом.
«В случае с Уильямом Елизавета II ждала его 13-летия, чтобы начать проводить частные аудиенции и обучать тому, что ждет его в будущем. Но в 95 лет, с Джорджем, королева уже не может позволить себе ждать, пока мальчик подрастет», — подчеркнул источник издания.
Елизавета II попросила Уильяма и Кейт в случае возникновения у них каких-либо вопросов по воспитанию наследника престола обращаться к ней, «ее дверь всегда открыта».
«Нетрудно понять ее мотивацию. Она хочет, чтобы у Джорджа, в отличие от принцев Эндрю, Гарри и во многом Чарльза, было самое лучшее начало в его долгом путешествии к трону — и пока все идет хорошо», — пояснил источник.
В Woman’s Day также отметили, что, по общему мнению, восьмилетний принц Джордж растет беззаботным ребенком, одержимым футболом и охотой на насекомых в саду, но потихоньку начинает осознавать, что его будущее не будет таким, как у других мальчиков его возраста.