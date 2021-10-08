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«Лишает белорусский народ права определять свое будущее».  Европарламент впервые открыто осудил интеграцию России и Белоруссии

Газета.Ruиещё 1
39 минут назад

В Страсбурге заявили, что интеграция России и Белоруссии лишает белорусов возможности определять будущее своей страны, а усиление военной кооперации Минска и Москвы демонстрирует враждебность России по отношению к ЕС и НАТО. Если Кремль продолжит интеграционные процессы, то ЕС будет вынужден принять дополнительные «меры сдерживания».

Европарламент впервые открыто осудил интеграцию России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 октября Европарламент принял резолюцию в связи с внутриполитической ситуацией в Белоруссии, а также миграционным кризисом, возникшим на ее границах с Латвией, Литвой и Польшей. Документ примечателен тем, что в нем Страсбург впервые открыто осудил интеграционные процессы между Москвой и Минском по созданию Союзного государства. В общей сложности резолюция (она не имеет юридической силы, а лишь демонстрирует позицию Евросоюза по отношению к ситуации) содержит около 50 пунктов.

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Один из них напрямую осуждает продолжающиеся переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным по подготовке дорожных карт и дальнейшему усилению интеграции двух стран.

"Европарламент считает это нарушением суверенитета Белоруссии, поскольку белорусский народ лишается права определять будущее своей страны; если Россия продолжит свою текущую политику в отношении Белоруссии, ЕС должен будет ввести дополнительные меры сдерживания в отношении России", - говорится в документе.

В качестве одного из последствий интеграции двух стран Страсбург называет прогрессирующую милитаризацию Белоруссии. В Европарламенте запросили от институтов ЕС регулярных отчетов о фактах "вмешательства Кремля в жизнь Белоруссии".

Кроме того, в резолюции особо отмечается, что масштабные военные учения "Запад-2021", которые Минск и Москва совместно провели в сентябре, демонстрируют "наступательную позицию России и ее решимость использовать свои возможности во враждебных целях".

Европарламент отметил, что в рамках учений армии двух стран создали учебный центр ВВС и ПВО в белорусском Гродно, всего в 15 км от польской границы.

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Страсбург очень беспокоит закупка Белоруссией российского вооружения на $1 млрд, а также так называемая единая оборонная система, создание которой анонсировали Москва и Минск после визита Лукашенко в Россию 9 сентября.

"Она представляет собой еще один шаг на пути к объединению белорусских и российских вооруженных сил и возможное постоянное размещение российских войск в Белоруссии", - говорится в резолюции.

По мнению европейских политиков, объединение нефтегазового рынка двух стран и усиление экономической интеграции повышает риск того, что "Лукашенко продолжит поступаться суверенитетом Белоруссии в обмен на дополнительную поддержку со стороны России". В прочих пунктах резолюции Страсбург заявляет, что не считает Лукашенко легитимным лидером страны, осуждает его политику, нарушения прав человека в стране, призывает освободить задержанных в течение последнего года оппозиционеров и участников мирных акций протеста.

Не забыли в Европарламенте и про майский инцидент с рейсом RyanAir, при котором был задержан главред Nexta Роман Протасевич. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал принятый в Европе документ вмешательством в дела двух суверенных стран. Он отметил, что Европарламент должен заниматься развитием и усилением связей внутри ЕС.

"Нет никаких оснований считать, что компетенция европарламентариев распространяется на планы и стратегические задачи, которые самостоятельно определяют для себя Россия и Беларусь как независимые и суверенные государства. И уж тем более недопустимо, чтобы в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения суверенитета Белоруссии, к чему нет и не может быть никаких причин и предпосылок", - заявил он.

Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Активная фаза переговоров по этому процессу продолжается три последних года. Их результатом должно стать надгосударственное образование с единым политическим, экономическим, военным, валютным и культурным пространством. На данный момент реализованы только единая таможенная зона и зона свободной торговли.

Последние переговоры о взаимной интеграции двух стран прошли 9 сентября в Москве. Лукашенко и Путин согласовали все 28 основных программ углубления интеграционных процессов, договорились объединить рынки нефти и электроэнергии, о равных правах для субъектов хозяйствования двух стран внутри Союзного государства. Кроме того, согласован переход к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. И в Москве, и в Минске неоднократно заявляли, что речь не идет о поглощении Россией Белоруссии, или наоборот. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что идея Союзного государства заключается в максимальной взаимной интеграции, которая была бы в интересах населения обеих стран.

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