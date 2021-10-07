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США предотвратили первый в своей истории дефолт

Lenta.ru
27 минут назад

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил 7 октября, что партии заключили соглашение об увеличении потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов, пишет газета The Hill. По оценкам министерства финансов, решение будет действовать до 3 декабря. Этот шаг позволил США предотвратить первый в истории страны дефолт по госдолгу.

США предотвратили первый в своей истории дефолт
Фото: Erin Scot / ReutersErin Scot / Reuters

«Путь, на который пошли наши коллеги-демократы, избавит американский народ от краткосрочного кризиса», — прокомментировал лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл.

Ранее он заявлял, что Республиканская партия США позволит демократам пойти на краткосрочное увеличение потолка долга, если мера будет временной. Макконнелл добавил, что сделка в сенате «даст объединенному демократическому правительству более чем достаточно времени для принятия отдельного законодательства об ограничении задолженности».

Соглашение сената от 7 октября должно быть одобрено палатой представителей (нижняя палата Конгресса), прежде чем оно будет направлено на подписание президенту Джо Байдену. Конгресс США должен поднять потолок долга до 18 октября.

Днем ранее Байден призвал республиканцев проголосовать за повышение лимита госдолга США. Члены партии долгое время выступали против этой меры из-за потенциального увеличения государственных расходов, но министерство финансов заявило о необходимости решительных действий и установило срок до 18 октября. Сделка уже вызвала негативную реакцию со стороны бывшего президента Дональда Трампа и его сторонника, сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Об угрозе дефолта еще в июне заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Тогда глава ведомства призвала повысить лимит госдолга как можно скорее, чтобы избежать катастрофических последствий для экономики. По ее мнению, дефолт может «усилить финансовый кризис, поставить под угрозу рабочие места и сбережения американцев» в то время, как американская экономика все еще не оправилась от последствий пандемии и локдауна.

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