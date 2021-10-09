От Польши потребовали безоговорочного следования правилам ЕС

Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас прокомментировали решение Конституционного суда Польши о превосходстве конституции республики над законодательством ЕС.

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Ле Дриан и Маас напомнили Польше, что членство в ЕС «сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам». Ответственность за «соблюдение» этих правил несет каждая страна, входящая в ЕС, включая Польшу, которая «занимает важное место в Европейском союзе», заявили министры.

Они подчеркнули, что «это не просто моральное обязательство», а «юридическое обязательство». Ле Дриан и Маас выразили поддержку Еврокомиссии, которая как «хранительница договоров» ЕС должна «гарантировать соблюдение европейских прав», передает РИА «Новости».