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Франция и Германия потребовали от Польши безоговорочного следования правилам ЕС

Деловая газета "Взгляд"иещё 16
19 минут назад

Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас прокомментировали решение Конституционного суда Польши о превосходстве конституции республики над законодательством ЕС.

От Польши потребовали безоговорочного следования правилам ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ле Дриан и Маас напомнили Польше, что членство в ЕС «сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам». Ответственность за «соблюдение» этих правил несет каждая страна, входящая в ЕС, включая Польшу, которая «занимает важное место в Европейском союзе», заявили министры.

Они подчеркнули, что «это не просто моральное обязательство», а «юридическое обязательство». Ле Дриан и Маас выразили поддержку Еврокомиссии, которая как «хранительница договоров» ЕС должна «гарантировать соблюдение европейских прав», передает РИА «Новости».

Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.

В мире,Жан-Ив Ле Дриан,Еврокомиссия,МИД,ЕС,РИА Новости,
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