В ВОЗ заявили об устранении проблемы, мешавшей процедуре оценки "Спутника V"

«Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена. Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс", - приводит агентство слова Симао, сказанные на пресс-конференции.