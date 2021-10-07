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В ВОЗ заявили об устранении проблемы, мешавшей процедуре оценки "Спутника V"

Елена Прошина
14 минут назад

Ранее приостановленный процесс оценки вакцины «Спутник V» скоро возобновится, сообщила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао, пишет РИА Новости.

В ВОЗ заявили об устранении проблемы, мешавшей процедуре оценки "Спутника V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена. Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс", - приводит агентство слова Симао, сказанные на пресс-конференции.

Она пояснила, что речь идет о завершении инспекций в России, а также о заполнении тех данных в досье, которые должен предоставить РФПИ.

Симао сообщила, что «процесс скоро возобновится».

Вакцина «Спутник V» - российская разработка. Агентство напоминает, что вакцину уже одобрили в 70 странах, общее население которых 4 миллиарда человек, то есть более половины населения Земли. По результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, эффективность «Спутник V» составляет 97,6%.

В мире,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,Правительство РФ,РИА Новости,
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