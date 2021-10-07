Великобритания обвинила Россию в «запугивании» ЕС и росте цен на газ

Великобритания обвинила Россию в превращении энергетики «в оружие», «запугивании» стран Европейского союза и фальсификации цен на газ. В материале MailOnline различные источники заявили, что таким образом Владимир Путин хочет помешать восстановлению экономики ЕС после пандемии COVID-19 и ускорить одобрение трубопровода «Северный поток — 2».

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В Великобритании отметили рост цен на газ — на 37% за 24 часа и на 600% с января 2021 года. Его оптовая стоимость в стране вчера выросла до рекордных 400 пенсов за терм, но упала сегодня примерно до 274 пенсов после попытки Владимира Путина

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стабилизировать газовый рынок, увеличив поставки в Европу, сообщили в MailOnline.

«Стоит России ограничить поставки газа, как цены на него начинают расти и наоборот. Россия перекрывает поставки газа, чтобы заставить государства ЕС одобрить свой новый трубопровод «Северный поток-2» по дну Балтийского моря стоимостью 8,1 млрд фунтов стерлингов, который обходит Украину, — говорится в материале со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

Великобритания выступает против проекта «СВ —2», утверждая, что он даст Москве слишком много власти над поставками газа и ценой на него. Однако некоторые страны одобряют трубопровод, в том числе на днях Германия подписала с Россией долгосрочный договор о поставках газа в страну через него.

По словам бывшего лидера британской Консервативной партии Иана Дункана Смита, чтобы «полностью избавиться от любой зависимости» Великобритании необходимо использовать свои ресурсы сланцевого газа.

«Мы сидим на огромном запасе сланцевого газа. Абсурдно не использовать его и впадать в зависимость от таких стран, как Россия. Москва играет с европейцами и полна решимости открыть «Северный поток-2». Это позволит обойти ей Восточную Европу», — добавил он.

По его мнению, запуск трубопровода позволит России «запугивать всех, начиная с Украины, используя свою способность отключать газ в Восточной Европе, не отключая его для других европейцев».