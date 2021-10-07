Порошенко снова заснул на заседании Рады

Экс-президент Украины Петр Порошенко уснул на заседании Верховной рады. Согласно фотографии, которую опубликовал портал «Вести.ua», политик сидит на заседании с закрытыми глазами и опущенной головой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Издание не отмечает, сколько времени бывший глава государства провел в таком положении, однако журналисты и пользователи социальных сетей неоднократно замечали Порошенко спящим на заседаниях Рады. В последний раз он заснул в ходе заседания в сентябре 2019 года.

7 октября Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова – за это решение проголосовали 284 депутата из 226 необходимых голосов. Причиной, по мнению экспертов, стало политическое противостояние между Разумковым и офисом президента Украины Владимира Зеленского.