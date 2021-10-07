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Петр Порошенко снова заснул на заседании Верховной рады

Елена Прошина
37 минут назад

Экс-президент Украины Петр Порошенко уснул на заседании Верховной рады. Согласно фотографии, которую опубликовал портал «Вести.ua», политик сидит на заседании с закрытыми глазами и опущенной головой.

Порошенко снова заснул на заседании Рады
Фото: РИА НовостиРИА Новости
скриншот

Издание не отмечает, сколько времени бывший глава государства провел в таком положении, однако журналисты и пользователи социальных сетей неоднократно замечали Порошенко спящим на заседаниях Рады. В последний раз он заснул в ходе заседания в сентябре 2019 года.

7 октября Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова – за это решение проголосовали 284 депутата из 226 необходимых голосов. Причиной, по мнению экспертов, стало политическое противостояние между Разумковым и офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Разногласия между президентом и спикером возникли в контексте закона об олигархах и санкционной политике. Как ранее признавался Зеленский, Разумков не входит в общую команду и сторонится однопартийцев, ведя личную политическую жизнь.

В мире,Дмитрий Разумков,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,
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