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В Казахстане водитель и клиентка такси поскандалили из-за русского языка

Елена Прошина
41 минуту назад

Таксист в Казахстане отказался разговаривать с пассажиркой на казахском языке, объяснив выбор языка личными предпочтениями.

На снятом пассажиркой видео их диалога, которое попало в сеть, водитель такси эмоционально объясняет, что он разговаривает на том языке, на котором хочет. Он пояснил, что родился и вырос в Советском Союзе, где повсеместно использовался русский язык. При этом водитель подчеркнул, что он казах, родился и вырос в Казахстане.

«Я буду разговаривать так, как я хочу. Не хочу я с вами разговаривать по-казахски. И вообще не желаю разговаривать», - заключил он.

В соответствии с Конституцией Казахстана, государственным языком страны является казахский язык. При этом в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

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