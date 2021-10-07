В Казахстане водитель и клиентка такси поскандалили из-за русского языка

На снятом пассажиркой видео их диалога, которое попало в сеть, водитель такси эмоционально объясняет, что он разговаривает на том языке, на котором хочет. Он пояснил, что родился и вырос в Советском Союзе, где повсеместно использовался русский язык. При этом водитель подчеркнул, что он казах, родился и вырос в Казахстане.