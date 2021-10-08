Поздравивший Путина депутат Рады объяснил свой поступок

«Всем хороший не будешь и не нужно. Но то, что этот человек имеет свою позицию, умеет ее отстаивать и навязывать свою игру и правила всему миру — это сегодня доказанный факт», — отметил Кива, добавив, что президент России всегда делает все в интересах своей страны и своего народа, что не может не вызывать уважение.