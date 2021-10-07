Главное за день: блокировка карт и доходы России от газовой истерики ЕС

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Россиян предупредили о блокировке банковских карт

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Российское законодательство обязывает банки определять мошеннические сделки, противодействовать им и блокировать карту клиента при подозрении на незаконные переводы. Об этом агентству «Прайм» заявил менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

Он отметил, что в структуре каждого банка имеются специальные подразделения, выполняющие две функции, – защиту своих клиентов от злоумышленников и выполнение норм регуляторов по борьбе с отмыванием денег.

«В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк», — пояснил эксперт.

Газовая истерика в ЕС: на сколько пополнится бюджет России

6 октября цена на газ в Европе доходила до $1900 за 1 тысячу кубометров. Россия является крупнейшим поставщиком газа в ЕС. В первую очередь это компании «Газпром» и «Новатэк».

Если спотовая стоимость газа повышается на $100 за тысячу «кубов», а все остальные цены остаются на тех же уровнях, то с задержкой в 3–9 месяцев цена реализуемого газа повысится на $40 за тысячу кубометров. Об этом «Известиям» заявил исполнительный директор управления анализа фондового рынка Газпромбанка Александр Корнеев. Так он ответил на вопрос, как растет выручка российских экспортеров при повышении цен на $100 за тысячу «кубов».

Когда происходит такой ценовой скачок, выручка от экспорта трубопроводного газа повышается на $1,7–1,8 млрд в месяц, еще около на $300–350 млн в месяц растет стоимость экспорта СПГ, заявил Марсель Салихов, президент института энергетики и финансов.

«Можно ожидать также, что одновременно будет происходить увеличение цен на химическую продукцию и удобрения, что также скажется на выручке этих секторов. Таким образом, выручка российских экспортеров будет увеличиваться как минимум на $2 млрд в месяц», – добавил он.

Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, несмотря на день рождения, у главы государства в этот день намечены рабочие планы. При этом вечером президент отметит праздник с родными и близкими. Сообщает РИА Новости.

«Так бывает чаще всего», — заявил пресс-секретарь Путина, отметив, что у президента «особо уже нет самоизоляции», поэтому на празднование дня рождения она не повлияет. В прошлом году российский лидер первую половину дня посвятил работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам, которых было больше десятка. Остаток дня Путин провел с друзьями, родными и близкими.

Один из своих дней рождения президент России встречал в компании лидера Китая Си Цзиньпина.

«Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказывал Путин.

140 рублей за пачку: в России подорожают сигареты

Во втором полугодии 2021 года средняя цена на сигареты может составить 140-145 рублей за пачку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных ОFD.ru.

По их словам, сигареты уже подорожали. В среднем, согласно подсчетам аналитиков, стоимость одной пачки выросла на 12,4% - со 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021 года. Аналитики связывают это с повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.

Говоря о стиках, аналитики отметили, что за период с января по июнь 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года средняя их стоимость осталась прежней (155 рублей за пачку).

«Что касается изменений средней стоимости стиков, то, скорее всего, она увеличится не более чем на 5-7% во втором полугодии 2021 года», – полагают в компании.

«Развалится в третий раз»: В Литве пообещали России сложное будущее

Украина вернет Крым только после того, как Россия развалится. Такое заявление в беседе с изданием «День» сделал экс-глава Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.

Он также добавил, что это является вопросом времени.

«Россия распадется потому, что у всех империй есть свой конец. Россия уже два раза разваливалась и это случится и в третий раз», — считает Ландсбергис.

При этом он отметил, что Москва заняло принципиальную позицию в отношении полуострова.

«Я думаю, не совсем так, как говорит украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже в скором будущем. Но это "скоро" или "не скоро" наступит исключительно с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, владея своими ядерными бомбами, будет отдавать Крым», — подытожил политик.

Россия пригласила талибов в Москву

Россия пригласила представителей группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) для участия в заседании московского формата по Афганистану. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

При этом дипломат не уточнил, кто именно будет возглавлять делегацию талибов в ходе встречи, назначенной на 20 октября.

«Их посадить нужно»: москвич рассказал об избиении в метро

Пострадавший при нападении в вагоне московского метро молодой человек рассказал корреспонденту портала Life.ru о своем избиении. Интервью публикует Telegram-канал SHOT.

Роман Ковалёв сообщил, что заступился за девушку, сделавшую замечание троим пассажирам.

«Они громко шумели, она просто попросила их вежливо, чтобы они вели себя потише. Неадекватная реакция была с их стороны — начали агриться, кричать. Тот, который в красном был, подорвался, вскочил. Я посчитал нужным подойти», – заявил москвич.

На вопрос журналистки, примет ли он извинения от нападавших Роман ответил отрицательно.

«Их просто посадить нужно показательно», – сказал потерпевший.

Установлена личность серийного убийцы Зодиака

Группа следователей The Case Breakers, которая специализируется на нераскрытых убийствах, объявила об идентификации серийного маньяка Зодиака, на счету которого числится пять убийств в 1960-1970-х годах в Северной Калифорнии в США. Как сообщает Fox News, по данным специалистов, убийцей был маляр Гэри Френсис Пост, который скончался в 2018 году.

Коллектив The Case Breakers состоит из более 40 бывших следователей, журналистов и офицеров военной разведки. Несколько лет команда вела раскопки в фотолаборатории подозреваемого и нашла ряд улик и снимков, которые указывают на виновность Поста. На одном из обнаруженных изображений убийцы были видны шрамы на лбу – этот признак содержался в ориентировках на Зодиака.

Следователи также заявили, что маньяк мог работать на гораздо более широкой территории, чем предполагалось ранее. Эксперты уверены, что он совершал преступления за сотни километров от места нападения на других своих жертв.

Дом Романовых прокомментировал скандал с участием военных в венчании

Участие почетного караула в церемонии венчания в Санкт-Петербурге наследника главы Российского императорского дома Георгия Романова и гражданки Италии Виктории Беттарини было согласовано официально, никакие законы не нарушались. Об этом "Интерфаксу" сегодня сообщил директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

"Подготовка к венчанию, вся официальная переписка осуществлялась в течение нескольких месяцев. Что касается участия почетного караула, было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа. Присутствие почетного караула не являлось нарушением никаких законов, норм, уставов и традиций. Все заранее согласовали надлежащим образом, и никто не может назвать конкретную норму права, которую не соблюли", - отметил Закатов.

Ранее в среду появились данные о том, что Минобороны решило привлечь к дисциплинарной ответственности военных Западного округа, отправивших комендантское подразделение на церемонию венчания в Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

Десять человек умерли от отравления алкоголем в Оренбургской области

Число госпитализированных в реанимационных отделениях Домбарского района Оренбургской области увеличилось до трех. Симптомы схожи с отравлением метиловым спиртом. В связи со сложной ситуацией был развернут оперативный медицинский штаб, сообщает региональное министерство здравоохранения.

За последние сутки в Домбарском и Ясненском районах скончалось 10 человек с предварительным диагнозом "токсическое действие этанола". Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").