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"Самая тяжелая потеря": хакеры узнали о санкциях США против России

Вероника Полынина
53 минуты назад

Хакеры, взломавшие системы компании SolarWinds в 2020 году, могли получить доступ к сведениям о санкционной политике США в отношении РФ. Об этом, как передает ТАСС, сообщили источники агентства Reuters.

"Самая тяжелая потеря": хакеры узнали о санкциях США против России
Фото: ReutersReuters

Программное обеспечение Orion от SolarWinds было взломано в 2020 году. Хакеры внедрили вирус в обновление программы, которое позже загрузили тысячи клиентов компании, в том числе правительственные учреждения США и крупные американские компании.

Источники утверждают, что среди сведений, полученных хакерами, была информация о санкционной политике Вашингтона в отношении россиян, а также данные о проверках контрразведки, которые касались России. Один из источников назвал эти данные «самой тяжелой из потерь».

Кроме того, в распоряжении злоумышленников якобы оказались сведения о мерах, которые США принимает в связи с пандемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что во время атаки хакеры получили доступ к несекретным сетям Минюста США, а также к переписке сотрудников министерств финансов, торговли и внутренней безопасности.

Глава внешней разведки России назвал возможных виновников взлома SolarWinds

SolarWinds Inc. - американская компания-разработчик промышленного программного обеспечения для управления сетями, системами и инфраструктурой. 13 декабря 2020 года газета The Washington Post сообщила, что несколько правительственных агентств были взломаны через программный комплекс Orion разработки SolarWinds.

Жертвами атаки стали Министерство финансов США, Национальное управление по телекоммуникациям и информации, Министерство торговли США, Министерство внутренней безопасности, а также компания FireEye, занимающаяся кибербезопасностью.

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что взлом SolarWinds с большой вероятностью был совершен Россией.

В мире,Уильям Барр,Департамент внутренней безопасности США,Казначейство США,Министерство юстиции США,Washington Post,Reuters,
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