Депутат Рады назвал виновных в "оккупации" Крыма

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что в "оккупации" Крыма виновата не Россия, а сами жители полуострова, пишет украинское издание «НВ».
«Во всех бедах у нас сейчас виноват Путин. Куда ни возьми — везде Путин, а теперь еще и Лукашенко виноват Вот вы про Крым говорите, деоккупацию А кто оккупировал Крым, если так, по-честному, говорить? 88% тех, кто пришел на «референдум» и оккупировали тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане бедные, несчастные А чего же они не сопротивляются, нет партизанской войны», — сказал Шевченко.
Крым стал российским в феврале 2014 года после проведенного на полуострове референдума, где 96,77% проголосовавших Крыму и 95,6% в Севастополе отдали свой голос за присоединение к России.