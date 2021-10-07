Депутат Рады назвал виновных в "оккупации" Крыма

«Во всех бедах у нас сейчас виноват Путин. Куда ни возьми — везде Путин, а теперь еще и Лукашенко виноват Вот вы про Крым говорите, деоккупацию А кто оккупировал Крым, если так, по-честному, говорить? 88% тех, кто пришел на «референдум» и оккупировали тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане бедные, несчастные А чего же они не сопротивляются, нет партизанской войны», — сказал Шевченко.