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Депутат Рады назвал виновных в "оккупации" Крыма

Елена Прошина
22 минуты назад

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что в "оккупации" Крыма виновата не Россия, а сами жители полуострова, пишет украинское издание «НВ».

Депутат Рады назвал виновных в "оккупации" Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во всех бедах у нас сейчас виноват Путин. Куда ни возьми — везде Путин, а теперь еще и Лукашенко виноват Вот вы про Крым говорите, деоккупацию А кто оккупировал Крым, если так, по-честному, говорить? 88% тех, кто пришел на «референдум» и оккупировали тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане бедные, несчастные А чего же они не сопротивляются, нет партизанской войны», — сказал Шевченко.

Крым стал российским в феврале 2014 года после проведенного на полуострове референдума, где 96,77% проголосовавших Крыму и 95,6% в Севастополе отдали свой голос за присоединение к России.

В мире,Евгений Шевченко,Верховная Рада,
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