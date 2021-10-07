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В тюрьму к Саакашвили не пустили священника

Газета.Ru
1 час назад

Священника Зугдидско-Цаишской епархии отца Амбросия (Тордия) не пустили в тюрьму к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сообщает «Sputnik Грузия».

Саакашвили находится в руставской тюрьме 12. По словам священнослужителя, он хотел переубедить Саакашвили прекратить голодовку.

Однако встретиться с политиком ему не удалось, так как его не пустили к арестованному. Руководство тюрьмы объяснило это тем, что Саакашвили разрешено навещать только адвокатам, но Амбросий сможет получить доступ к заключенному, если получит разрешение владыки епархии Герасима и принесет документы, подтверждающие отрицательный результат теста на коронавирус.

Появилось видео с задержанным Саакашвили

Священник заявил, что намерен получить необходимые документы и приехать в тюрьму снова.

«Главное, чтобы он завершил голодовку. Он нужен Грузии живой», – сказал отец Амбросий.

Саакашвили объявил о возвращении в Грузию 1 октября, в тот же день его задержали в одном из спальных районов Тбилиси. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат.

В знак протеста против обвинений в тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

В мире,Видео,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,Генпрокуратура РФ,ИА Sputnik,
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