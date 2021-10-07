Суд на Украине заочно арестовал Януковича

«Рассмотрев ходатайство... об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича Виктора Федоровича... следственный судья постановила ходатайство... удовлетворить. Избрать в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей», - зачитала решение судья на заседании, запись которого была опубликована на YouТube-канале ВАКС.

Напомним, что ранее антикоррупционным судом было разрешено провести досудебное разбирательство в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией.

«Межигорье» до 2007 года находилось в государственной собственности Украины. Затем собственником резиденции стал Янукович, по версии следствия, с нарушением действующего законодательства. В 2018 году суд передал ее в управление агентству по возвращению активов.