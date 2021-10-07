В НАТО объяснили высылку российских дипломатов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка сотрудников российской миссии при НАТО не связана с какими-то конкретными событиями, речь идет о бдительности по отношению к разведдеятельности России. Об этом пишет РИА Новости.

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6 октября в НАТО приняли решение лишить аккредитации восемь сотрудников постоянного представительства России при альянсе, позиции еще двух дипломатов будут сокращены. Таким образом, численность сотрудников миссии сократится вдвое – с 20 до 10 человек.

По информации телеканала Sky News, причиной стала «предполагаемая враждебная деятельность» России. В пресс-службе НАТО подтвердили, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства, которые, по их мнению, являлись незаявленными сотрудниками российской разведки.

Сегодня по итогам заседания советников по национальной безопасности стран НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал отзыв аккредитаций российских дипломатов.

«Мы отозвали аккредитации восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками разведки, это не связано с каким–либо конкретным событием», - заявил он.