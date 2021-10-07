Обзор иноСМИ: зависимость Лондона от Москвы и схватка Литвы с Китаем

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Фото: Рамблер Рамблер

«Путин держит руку на британских выключателях»

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Цены на природный газ в Великобритании взлетели на 40 процентов, впервые в истории страны превысив 400 пенсов за терм. Однако вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин призвал увеличить поставки в ЕС, цены рухнули ниже 300 пенсов, пишет The Telegraph.

Несмотря на это, газ в Британии все еще почти в семь раз дороже, чем обычно, что вынуждает предприятия страны тратить огромные суммы и приближает их к краху. «ИноСМИ» собрали комментарии британских пользователей к этому материалу. Passenger Fifty Seven заявил, что Путин «держит руку на наших выключателях света». A Sutherland отметил, что Россия «может нанести серьезный ущерб Европе, просто ничего не делая».

Давид и Голиаф: как крошечная Литва борется с огромным Китаем

Автор немецкой Süddeutsche Zeitung Кай Штриттматтер считает, что никто в Европе не относится к автократиям столь хладнокровно, как маленькая Литва. Он напомнил, что недавно Вильнюс привел Пекин в ярость своими заявлениями о цензуре в китайских смартфонах и рекомендацией не покупать их.

Более того, Литва решила сблизиться с «независимым Тайванем» и открыть его представительство в своей стране. Штриттматтер отмечает, что это немного напоминает схватку Давида и Голиафа. «Отец литовской независимости» Витаутас Ландсбергис заявил, что Литве удалось «выработать иммунитет к порабощению» и в итоге прийти к независимости, а схватки с гигантами - к примеру, с СССР, у нее уже были и не сломили литовцев.

«Угроза настоящей войны»: Украина потребовала от Байдена срочных действий

Глава украинского энергетического холдинга «Нафтогаз» Юрий Витренко раскритиковал отмену санкций США против «Северного потока-2» и усомнился, что американская сторона готова противостоять России. В беседе с Exress он заявил, что украинские власти требуют от руководства США новых санкций против «СП-2».