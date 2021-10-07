В Афганистане расплатятся с долгами имуществом сбежавших чиновников

Афганистан планирует расплатиться с задолженностями за электричество, распродавая собственность чиновников, которые бежали из страны. Кабул должен соседним страна. Как сообщает телеканал TOLO News, об этом рассказал исполняющий обязанности директора по производству энергетической корпорации DABS Сафиулла Ахмадзай.

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Также будет продаваться имущество местных жителей, которые не оплачивали счета за электричество, причем в ряде случаев годами, сообщил телеканал.

По информации Ахмадзая, Афганистан задолжал $62 млн четырем соседним странам за поставки электричества.

Продажа собственности чиновников прошлого правительства начнется после одобрения новых властей, назначенных «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая группа).

Ранее сообщалось, что талибы заявили о готовности вторжения в Таджикистан. Об этом писал Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL со ссылкой на ресурсы боевиков.

«Глава таджикских талибов группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Сам Махди является руководителем некоторых территорий Афганистана, граничащих с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана», — говорится в публикации канала.