Финляндия признала опасность одной из вакцин от COVID

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Финляндия отказалась вакцинировать юношей препаратом Moderna

News.ru
36 минут назад

Финляндия отказалась от использования препарата от COVID-19 Spikevax компании Moderna для вакцинации мужчин моложе 30 лет. В стране объяснили это риском сердечных заболеваний. Препарат заменят вакциной Biontech-Pfizer. Об этом сообщил представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) Мика Салминен, передаёт РИА Новости.

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Фото: ReutersReuters

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В будущем вакцину Spikevax от Moderna не следует вводить мальчикам и мужчинам в возрасте до 30 лет. Вместо этого им будет сделана вакцина Biontech-Pfizer, даже если они получили вакцину Moderna в качестве первой дозы... Мужчины в возрасте до 30 лет, получившие эту вакцину, имеют несколько более высокий риск развития миокардита, — сказал Салминен.

Накануне вакцинацию препаратом от Moderna по такой же причине приостановили в Швеции и Дании.

Ранее исследователи из США заявили о побочном эффекте среди подростков мужского пола от вакцины Pfizer. По их данным, препарат может вызвать воспаление сердца. Что касается препарата Moderna, он вызвал ухудшение здоровья у 86% участников исследования.

В мире,РИА Новости,
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