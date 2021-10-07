Западные СМИ об ожидаемом саммите США и Китая

Байден и Си Цзиньпин до конца года проведут переговоры в дистанционном формате. Об этом ранее сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Белого дома.
«Рамблер» разбирался, чего ожидают от этой встречи западные издания.
Встреча состоится на фоне активизации Пекином полетов на военных самолетах рядом с Тайванем и разворачивания Соединенными Штатами, Британией и другими странами армады военных кораблей на учениях по направлению к восточной части острова.
Решение по поводу виртуального саммита «демонстрирует первый признак того, что отношения между США и Китаем начали улучшаться после прихода новой власти в Вашингтоне».
Желание провести саммит - признание опасности для всего года президентского срока Байдена обойтись без официальной встречи глав двух самых крупных экономик мира.
Администрация Джо Байдена рассматривает личную дипломатию между руководителями двух государств в качестве "ключа к управлению высокими ставками", который позволит привести к урегулированию конфронтационных отношений.
Также издание отмечает, что США предложили удаленную встречу, поскольку Си Цзиньпин не планирует присутствовать на саммите G20 в конце октября. Ранее в КНР заявляли, что для более продуктивных отношений с Соединенными Штатами, в частности по вопросам изменения климата, Вашингтону следует прекратить критику Пекина.
«То, чего мы желаем добиться, — это устойчивые отношения между США и Китаем, в которых мы можем активно конкурировать, но при этом с ответственностью управлять этой конкуренцией», — подчеркнул чиновник, собеседник Axios.