Западные СМИ об ожидаемом саммите США и Китая

Байден и Си Цзиньпин до конца года проведут переговоры в дистанционном формате. Об этом ранее сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Белого дома.

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«Рамблер» разбирался, чего ожидают от этой встречи западные издания.

Wall Street Journal

Встреча состоится на фоне активизации Пекином полетов на военных самолетах рядом с Тайванем и разворачивания Соединенными Штатами, Британией и другими странами армады военных кораблей на учениях по направлению к восточной части острова.

Financial Times

Решение по поводу виртуального саммита «демонстрирует первый признак того, что отношения между США и Китаем начали улучшаться после прихода новой власти в Вашингтоне».

New York Times

Желание провести саммит - признание опасности для всего года президентского срока Байдена обойтись без официальной встречи глав двух самых крупных экономик мира.

Axios

Администрация Джо Байдена рассматривает личную дипломатию между руководителями двух государств в качестве "ключа к управлению высокими ставками", который позволит привести к урегулированию конфронтационных отношений.

Также издание отмечает, что США предложили удаленную встречу, поскольку Си Цзиньпин не планирует присутствовать на саммите G20 в конце октября. Ранее в КНР заявляли, что для более продуктивных отношений с Соединенными Штатами, в частности по вопросам изменения климата, Вашингтону следует прекратить критику Пекина.