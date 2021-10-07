На Украине назвали сроки ликвидации страны

Стало известно о возможном сроке ликвидации Украины. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев на своем YouTube-канале.

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По его словам, страна может не дожить до 2050 года из-за тяжелой экономической ситуации, что ведет к нехватке денежных средств на функционирование. Все это вызывает у граждан недовольство. Политик считает, что такая ситуация может привести к противостоянию между украинцами.

«Тут Кулеба кричит, что русские выдали 490 тысяч паспортов на Донбассе. А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать», — заявил бывший депутат Рады.

Он призвал власти страны начать заниматься развитием Украины, пересмотрев правила игры внутри государства. Для этого, как считает Мураев необходимо «похоронить конфликты» и поставить общую цель.

Политик во время эфира отметил, что большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.