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Первый глава Литвы рассказал, когда Россия "отдаст Крым"

Газета.Ruиещё 1
18 минут назад

Экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис высказался об условии "возвращения" Крыма в состав Украины. Интервью с политиком опубликовало украинское издание "День".

Экс-глава Литвы: Украина получит Крым после распада России
Фото: VytautasLandsbergis/facebook.comVytautasLandsbergis/facebook.com

"Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это "скоро" или "не скоро" придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым", - заявил Ландсбергис.

При этом он убежден, что "все империи имеют свой конец" - и Россия, по его словам, когда-нибудь развалится "и в третий раз".

Ландсбергис - один из главных инициаторов отделения Литвы От СССР. Он занял пост председателя Верховного Совета Литовской Республики 10 марта 1990 года, когда еще не было объявлено о юридической независимости. 9 февраля 1991 года в Литве прошел всенародный опрос по вопросу о независимости республики. При явке свыше 80% более 90% граждан высказались за выход из состава СССР. К юбилею независимости Литвы "Газета.Ru" рассказала, как страна покидала СССР.

В мире,Витаутас Ландсбергис,Газета.Ru,
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