Экс-глава Литвы: Украина получит Крым после распада России

"Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это "скоро" или "не скоро" придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым", - заявил Ландсбергис.