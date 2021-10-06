Вашингтон должен сформировать последовательную долгосрочную стратегию, чтобы отомстить Москве за успехи на международной арене. С таким предложением выступили политические обозреватели The Hill Альп Севимлисой и Питер Вудард, передает РИА «Новости».

Журналисты отметили, что воссоединение с Крымом сделало Россию самой грозной силой в Черном море, а строительство газопровода «Северный поток – 2» упрочило зависимость Европы от российского газа.

Авторы рекомендовали Вашингтону составить последовательную и долгосрочную стратегию, которая позволит отомстить Москве за экономические и политические победы, а также укрепить влияние США в регионе.

По мнению обозревателей, США необходимо увеличить финансирование для западных и южных фронтов НАТО, а со временем, возможно, передать все Средиземноморье под единое военное командование.

Кроме того, США в долгосрочной перспективе должны стремиться к созданию Средиземноморского союза под своим руководством «для достижения политического согласия, поощрения торговли, обмена ресурсами и поддержки ценностей, которых придерживается Запад от Вашингтона до Анкары».