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К польско-белорусской границе направят военные вертолеты

Вероника Полынина
1 час назад

Польша привлечет военные вертолеты к охране польско-белорусской границы. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в твиттере.

К польско-белорусской границе направят военные вертолеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обеспечение надежности границы с Белоруссией является в настоящее время ключевой задачей польской армии и пограничников. Офицеров погранохраны уже поддерживают около 3 тыс. солдат. В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять воздушное патрулирование вдоль польско-белорусской границы», - сообщил министр.

С начала августа границу Польши через Белоруссию пытались пересечь 14 тысяч нелегальных мигрантов.

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17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Белоруссия якобы привезла с Ближнего Востока 10 тысяч человек для нелегальной переброски в Евросоюз с целью спровоцировать миграционный кризис в Европе.

Мариуш Блащак, в свою очередь, заявлял, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе является результатом «грязной игры» президента Белоруссии Александра Лукашенко и Кремля.

Белоруссия категорически отвергает обвинения Польши. В Минске заявили, что Польша и Литва за два месяца попытались вытеснить в Белоруссию более 8,5 тысяч беженцев. По словам госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, эти действия не способствуют преодолению кризиса.

В мире,Мариуш Блащак,Александр Лукашенко,ЕС,
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