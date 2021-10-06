К польско-белорусской границе направят военные вертолеты

Польша привлечет военные вертолеты к охране польско-белорусской границы. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в твиттере.
«Обеспечение надежности границы с Белоруссией является в настоящее время ключевой задачей польской армии и пограничников. Офицеров погранохраны уже поддерживают около 3 тыс. солдат. В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять воздушное патрулирование вдоль польско-белорусской границы», - сообщил министр.
С начала августа границу Польши через Белоруссию пытались пересечь 14 тысяч нелегальных мигрантов.
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17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Белоруссия якобы привезла с Ближнего Востока 10 тысяч человек для нелегальной переброски в Евросоюз с целью спровоцировать миграционный кризис в Европе.
Мариуш Блащак, в свою очередь, заявлял, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе является результатом «грязной игры» президента Белоруссии Александра Лукашенко и Кремля.
Белоруссия категорически отвергает обвинения Польши. В Минске заявили, что Польша и Литва за два месяца попытались вытеснить в Белоруссию более 8,5 тысяч беженцев. По словам госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, эти действия не способствуют преодолению кризиса.