Потенциальная встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждается уже на протяжении нескольких месяцев, но договориться о ключевых вопросах повестки этого диалога стороны пока не могут. Украина настаивает на обсуждении Крыма и Донбасса, а Москва собирается говорить о лишь о налаживании двусторонних отношений. Российские политики и политологи рассказали «Газете.Ru», когда и при каких условиях лидеры России и Украины смогут сесть за стол переговоров.

Что говорят стороны

В последний раз о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский заявил 3 октября.

"Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча будет довольно предметной. Мне понятно, что российская сторона, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил эту встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча сможет принести неожиданные результаты", - говорил глава украинского государства.

В Кремле в ответ заявили, что пока никаких предпосылок для двусторонней встречи нет, но Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, никогда не отвергал ее возможность.

"Более того, он говорил, что тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь, мне кажется, никакого продвижения мы не зафиксировали", - говорил Песков.

Именно вопросы, которые могут обсудить президенты двух стран, и препятствуют их встрече, потому что у Москвы и Киева к этому разные подходы.

Как отмечает "Коммерсант", Москва несколько месяцев назад довела до Киева свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского. В Кремле считают, что главы государств могли бы договориться о восстановлении дипломатических отношений, возвращении послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции и отменить ограничения против физических и юридических лиц.

К тому же Москва считает возможным принять решение о восстановлении транспортного сообщения между Россией и Украиной, а также договориться о подготовке соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

Владимир Путин еще в середине апреля заявил, что готов обсудить с Зеленским отношения двух стран в Москве в любое удобное для коллеги время. Российский лидер тогда отмечал, что действующее руководство Украины в последнее время предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, в том числе в вопросе отношения к русскому языку, к русскоговорящим гражданам Украины и к россиянам, проживающим на Украине.

Так он ответил на прозвучавшее до этого предложение Зеленского встретиться с президентом России "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт.

Как отмечает "Коммерсант", вопрос урегулирования ситуации в Донбассе Москва готова обсуждать только как посредник между Киевом и властями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Крымский вопрос, который особенно беспокоит Украину, в послании Кремля упомянут не был вовсе.

Украинская сторона при этом утверждает, что подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается из-за Москвы.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что с российской стороны наблюдаются неконструктивные попытки найти различные поводы, чтобы отложить такие двусторонние переговоры", - говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что Кремль не выражает четкую готовность обсудить действительно важные для украинцев и россиян вопросы. "Тот факт, что украинский и российский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь. Вопросы войны (в любом ее проявлении, в том числе экономическом, информационном) и мира - ключевое наполнение переговорной повестки", - сказал Подоляк.

Встреча тет-а-тет

Перспективы встречи президентов Украины и России в формате "один на один" невелики, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он обратил внимание, что разговоры об этом ведутся в основном украинской стороной, самим Зеленским, который зачастую делает заявления по этому поводу в очень неуважительной форме.

"Он хочет говорить о Крыме, о Донбассе. Но какое отношение к нам имеет конфликт в Донбассе? А Крым мы, понятное дело, ни с кем обсуждать не собираемся, а Зеленский ставит вопрос чуть ли не о возвращении Крыма в состав Украины. Если бы он заявил, что готов говорить о Крыме в контексте его признания составной частью России, тогда это имело бы смысл", - сказал сенатор "Газете.Ru".

Встречи на таком уровне имеют смысл, когда они хорошо подготовлены, когда существуют некоторые предварительные проработки и ситуации сближаются до уровня, который может привести к каким-то результатам и соглашениям во время встречи, но сейчас в двусторонних отношениях такой ситуации не наблюдается, сказал "Газете.Ru" экс-сенатор Владимир Лукин. По его словам, он не видит объективных основ для встречи в таком формате.

"Пока перспективы туманные, потому что все рассматривают эту встречу как попытку Зеленского пропиариться, сделать себе рекламу, показать, что он весомый, значимый, масштабный политик, который встречается с мировыми лидерами", - объяснил "Газете.Ru" член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, начать этот диалог можно с повышения уровня дипломатических отношений.

"Может, Зеленскому стоило задуматься о том, чтобы избавиться от клейма страны-агрессора по отношению к России на Украине. Или какие-то другие вопросы по российской культурной части украинской повестки. Но ничего такого мы не видим. Мы видим только желание встретиться, почти маниакальное", - отметил эксперт.

Встреча в "нормандском формате"

Зеленский 3 октября также отмечал, что готов встречаться и в "нормандском формате" - Россия, Украина, Франция, Германия. "Любая встреча на таком уровне поможет Украине в решении трагедии на Донбассе и в вопросах Крыма", - сказал он.

Но Москва изначально предупреждала, что новый саммит не стоит проводить, пока не выполнены договоренности предыдущей встречи в Париже в 2019 году, а в России утверждают, что на сегодняшний день ситуация обстоит именно так.

Российский посол в США Анатолий Антонов спустя год после подписания этих соглашений заявил, что команда Зеленского не способна создать политические условия, чтобы мирно разрешить конфликт на востоке страны.

Тогда он отмечал, что из семи конкретных шагов, согласованных в Париже, реализованы были всего два, и даже они - только частично.

Успешными он назвал обмен пленными и меры по укреплению режима прекращения огня, согласованные 22 июля. Ответственность за невыполнение остальных договоренностей Антонов возложил на Киев и в очередной раз напомнил, что новую встречу лидеров стран "нормандской четверки" можно будет провести только после выполнения Киевом уже имеющихся договоренностей.

При этом украинская сторона обвиняет в невыполнении договоренностей Парижского саммита Россию. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква утверждал, что РФ не хочет проведения саммита лидеров "нормандской четверки". Хотя в Москве неоднократно отмечали, что Россия - не сторона конфликта в Донбассе.

"На Украине постоянно обвиняют Россию в невыполнении взятых на себя обязательств в рамках нормандского формата. О каких обязательствах идет речь, правда, совершенно непонятно", - сказал "Газете.Ru" политолог Андрей Суздальцев.

Он напомнил, что на встрече 2019 года с Киева было взято обязательство создать демилитаризованные зоны на линии соприкосновения на границе ДНР, ЛНР и Украины. Их начали делать, если бы такие зоны были, конфликт бы затух, но Украина этого не сделала, отметил эксперт.

По его мнению, теоретически саммит в нормандском формате возможен, но нужно учитывать, что Украина хочет изменить этот формат и подключить к нему США, а это не может быть произведено в одностороннем порядке, без согласия всех сторон.

"А Россия такого согласия пока давать не намерена", - сказал он.

То, что перспектива встречи в нормандском формате есть, подтвердил и Сергей Цеков, но отметил, что для этого нужна реальная повестка дня, которая выведет ситуацию в Донбассе из кризиса.