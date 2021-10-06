136 человек арестовали в Белоруссии из-за комментариев в интернете

В Белоруссии арестованы 136 человек, писавшие оскорбительные комментарии в интернете после убийства сотрудника КГБ в Минске. Об этом сообщил Следственный комитет республики в своем телеграм-канале.

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Всем задержанным предъявлены обвинения по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) белорусского УК.

В СК указали, что комментаторы, «полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность», не вняли предупреждениям правоохранительных органов о недопустимости «хайпа» на гибели сотрудника КГБ при исполнении и «продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети Интернет».

Следователи устанавливают факты противоправной деятельности каждого из фигурантов дела и устанавливают других людей, писавших оскорбительные комментарии.