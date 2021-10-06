Как и за что высылали российских дипломатов

НАТО принял решения о высылке 8 российских дипломатов. Редактор телеканала Sky News Дебора Хайнс сообщила, что это решение связано с тем, что их считают сотрудниками разведки под прикрытием.

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"Рамблер" вспомнил самые громкие случаи взаимной высылки дипломатов между Россией и странами Запада, произошедшие за последние несколько лет.

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Наибольшего масштаба взаимное сокращение дипмиссий достигло в отношениях между Россией и США. Буквально 5 октября сенаторы от Демократической партии предложили президенту страны Джо Байдену выслать из страны 300 сотрудников российской дипмиссии в том случае, если Россия будет препятствовать Вашингтону в попытках увеличить число сотрудников в Москве, где с недавних пор запрещено нанимать на работу в посольство США граждан РФ. МИД России в ответ заявил, что в составе российской дипмиссии в США просто нет такого количества сотрудников.

Пика обострения высылка российских дипломатов достигла в 2018 году, когда сразу несколько стран сократили количество сотрудников российских дипмиссий в общей сложности почти на 100 человек в связи с делом об отравлении в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

США тогда выслали 60 человек и объявили о закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле штат Вашингтон. Это был первый случай в истории международных отношений, когда дипломатов выдворили из-за инцидента в третьей стране. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, также было закрыто генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.

13 дипломатов во время скандала, связанного со Скрипалями, выслала Украина, страны Европы и Канада проявили меньше рвения, объявив персонами нон-грата от одного до четырех сотрудников посольств РФ, расположенных на их территории.

Еще 13 российских дипломатов в 2018 году выслали со своей территории Нидерланды. Согласно официальному заявлению, они пытались получить доступ к материалам расследования сбитого в 2014 году Boeing MH-17.

Тогда же выслала двух российских дипломатов и Греция, обвинившая их в том, что они занимались "противоправными действиями против национальной безопасности" и совершали "незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции".

В разное время суммарно несколько десятков российских дипломатов были высланы из Польши, Германии, Канады, Швеции, Италии и стран Балтии. Как правило, поводом для их изгнания были различные обвинения во вмешательстве во внутренние дела этих стран.