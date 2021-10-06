Как и за что высылали российских дипломатов

НАТО принял решения о высылке 8 российских дипломатов. Редактор телеканала Sky News Дебора Хайнс сообщила, что это решение связано с тем, что их считают сотрудниками разведки под прикрытием.
"Рамблер" вспомнил самые громкие случаи взаимной высылки дипломатов между Россией и странами Запада, произошедшие за последние несколько лет.
Наибольшего масштаба взаимное сокращение дипмиссий достигло в отношениях между Россией и США. Буквально 5 октября сенаторы от Демократической партии предложили президенту страны Джо Байдену выслать из страны 300 сотрудников российской дипмиссии в том случае, если Россия будет препятствовать Вашингтону в попытках увеличить число сотрудников в Москве, где с недавних пор запрещено нанимать на работу в посольство США граждан РФ. МИД России в ответ заявил, что в составе российской дипмиссии в США просто нет такого количества сотрудников.
Пика обострения высылка российских дипломатов достигла в 2018 году, когда сразу несколько стран сократили количество сотрудников российских дипмиссий в общей сложности почти на 100 человек в связи с делом об отравлении в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
США тогда выслали 60 человек и объявили о закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле штат Вашингтон. Это был первый случай в истории международных отношений, когда дипломатов выдворили из-за инцидента в третьей стране. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, также было закрыто генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.
13 дипломатов во время скандала, связанного со Скрипалями, выслала Украина, страны Европы и Канада проявили меньше рвения, объявив персонами нон-грата от одного до четырех сотрудников посольств РФ, расположенных на их территории.
Еще 13 российских дипломатов в 2018 году выслали со своей территории Нидерланды. Согласно официальному заявлению, они пытались получить доступ к материалам расследования сбитого в 2014 году Boeing MH-17.
Тогда же выслала двух российских дипломатов и Греция, обвинившая их в том, что они занимались "противоправными действиями против национальной безопасности" и совершали "незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции".
В разное время суммарно несколько десятков российских дипломатов были высланы из Польши, Германии, Канады, Швеции, Италии и стран Балтии. Как правило, поводом для их изгнания были различные обвинения во вмешательстве во внутренние дела этих стран.
Другим важным фронтом дипломатической войны является Чехия, обвинившая РФ во взрыве, произошедшем на военном складе в Врбетице в 2014 году. Чехия тогда выслала 18 сотрудников российского посольства, Россия обвинения отвергла и, в свою очередь, выслала 20 чешских дипломатов.