Белый дом испугался усиления влияния России на Балканах

Белый дом опасается усиления влияния России и Китая на Западных Балканах на фоне замедления процесса расширения Евросоюза, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По информации издания, должностные лица в администрации президента США Джо Байдена, а также ряд политиков в Европе беспокоятся, что задержка с расширением ЕС на Западных Балканах «откроет регион для соперников и противников, в том числе для России и Китая, у которых имеются там исторические или экономические интересы».

В Евросоюзе признают, что процесс вступления в альянс Черногории и Сербии продвигается очень медленно. Ранее в Брюсселе заявляли, что Сербия сможет стать членом ЕС к 2025 году, однако теперь эти сроки представляются неправдоподобными.

Как пишет издание, Брюссель беспокоится, что при президенте Александре Вучиче страна становится более авторитарной. Франция и Болгария выступают против переговоров с Северной Албанией и Македонией.

По информации источников, на саммите Европейский Союз – Западные Балканы должностные лица из Словении предлагали указать 2030 год как целевую дату для вступления стран региона в ЕС, но это предложение не нашло поддержки.